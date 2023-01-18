رفع اضراب عمال شركة كهرباء البارد...

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اعلن عمال وموظفي "شركة كهرباء البارد" بيان وبحضور مسؤول قطاع الشمال في "حزب الله" الشيخ رضا احمد ، ورئيس جمعية "وتعاونوا" الحاج عفيف شومان رفع الاضراب والعودة الى العمل بشكله المعتاد بعد موافقة مجلس الوزراء على البند المتعلق بشركة كهرباء البارد والقاضي بتحويل إنشاءات امتياز كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان.

وتوجه العمال ب"خالص الشكر والتقدير لحزب الله ولدولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإنصافهم وتمرير البند المتعلق بهم في مجلس الوزراء"، كما وشكروا "مسؤول قطاع الشمال في الحزب الشيخ رضا احمد، و رئيس جمعية ،"وتعاونوا " الحاج عفيف شومان ورئيس "المركز الوطني في الشمال" الحاج كمال الخير على اهتمامهم بالعمال والمعامل واعطاء هذه القضية الاولوية ودفعها بالإتجاه الصحيح".

وشكروا ايضا "كل من ساعدهم وساندهم طوال المدة الماضية ولو بكلمة أو حرف"