بوشكيان نفى حصول تشنج بينه ونصار في ملف الكهرباء...ماذا في التفاصيل؟

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دحض وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان "ما أثير في الإعلام عن مواقف له في مجلس الوزراء أو حصول تشنج بينه وبين وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار في ما يتعلق بملف الكهرباء".



وأوضح في بيان أن "الأسئلة التي وجهها إلى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض، الذي يحترم مهنيته وموضوعيته وخبرته، كانت في إطار الاستفسار الفني والتقني عن سبب الاتيان بأربع بواخر فيول وغاز اويل، بعدما كان الحديث في البداية محصورا بباخرة واحدة".



وأشار إلى أنه "من الحرصاء على التضامن الحكومي والمتمسكين بالعمل والانتاجية كفريق وزاري موحد في هذه المرحلة، التي يحتاج فيها لبنان إلى خطوات إنقاذية تقيه المخاطر، وتصوب مساره الإصلاحي، وتسرع مسيرته نحو إعادة البناء والتقدم".