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يروّج المخدرات على متن عربة خضار في السوق التجاري في صيدا... فهل أُلقي القبض عليه؟

18
JANUARY
2023
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أوقفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي ر. ع. (مواليد عام ١٩٨٩، سوري الجنسيّة) في سوق صيدا التجاري أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن عربة خضار، وذلك بعد توافر معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في صيدا مُدعيًّا بيع الخضار.

وبتفتيش الموقوف والعربة، عُثر على /100/ حبة من مادة الكبتاغون، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في المدينة.

وبنتيجة المتابعة، تم نصب كمينين متزامنين في السوق التجاري-صيدا أسفرا عن توقيف اثنين من زبائنه وهما أ. ك. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة)، و ع. ج. (مواليد عام 2005، سوري الجنسيّة).

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