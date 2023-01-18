أبي رميا بعد لجنة الشباب والرياضة: انها جريمة بحق الشعب... أكثر من عشرين مليون دولار انفقت على مسبح لم ينجز

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التأمت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب: جهاد بقرادوني وآغوب تيريزيان ووضاح الصادق والياس حنكش والياس اسطفان ورازي الحاج ورائد برو واعتذار النائبين ينال الصلح وبيار بو عاصي. وحضر الجلسة رئيس مجلس ادارة المؤسسات والمنشآت الرياضية رياض شيخة ممثلا وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد السباحة د. طوني نصار وامين السر فريد ابي رعد ومجلس الانماء والاعمار ممثلا بالاستاذين ابراهيم ابراهيم وسليم سكرية، والفريق الاستشاري للشركة الاستشارية رفيق خوري وطوني شمعون. وتناول البحث مسبح اميل لحود الاولمبي في ضبيه الذي اقر انشاؤه بقرار في مجلس الوزراء عام 2002 ولم يبصر النور حتى اليوم اذ صرف عشرون مليون دولار على مسبح غير مكتمل وغير منجز. واعتبر ابي رميا ان هذه جريمة مالية بحق الشعب اللبناني حيث هدر المال العام مؤكدا متابعة الموضوع حتى محاسبة المسؤولين عن هذا الهدر. واعلن انه سيتم ارسال كتاب رسمي الى مجلس الانماء والاعمار ووزارة الشباب والرياضة للحصول على المستندات اللازمة ووضعها في متصرف اللجنة حول هذا المسبح على المستويين الاستشاري والتنفيذي. وشرح ابي رميا ان مسبح اميل لحود مر بمرحلتين الاولى كلفت عشرة ملايين دولار والمرحلة الثانية التي بدأت مع استشار ثان ومتعهد آخر وكلّفت ايضا حوالي العشرة ملايين دولار. واشار ابي رميا الى ان لجنة الشباب والريباضة امهلت المعنيين شهرا لتزويدها بالمستندات المطلوبة ليتم بعدها الدعوة الى جلسة تقرر وفقا للمعطيات اما انشاء لجنة تحقيق برلمانية او وتقديم دعوى واخبار امام القضاء المختص واما الاثنين معا.