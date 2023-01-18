خاصّ- نصّار يحضر ولكن يتمايز ويعترض على تعميم ميقاتي!

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خاص tayyar.org

أوضح نصار بمداخلة له خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم أن حضوره ليس لمسايرة جهة أو تحد لأي جهة أخرى انما لاصراره على الادلاء رسمياً بموقفه اتجاه الجلسات وآلية صدور المراسيم.

حيث أضاف نصّار وأكد أن حضوره محصور فقط ببنود الكهرباء والسير بخطة الطوارىء ومناقشة الخطة مع موسسة كهرباء لبنان من دون البحث ببنود أخرى.

وخلال الجلسة أبدى نصّار اعتراضه وتحفظه على التعميم الذي تبلغوه الوزراء خلال الجلسة الخاص بآلية إصدار المراسيم وأكد أن قناعته وإصراره على الآلية الدستورية حيث أن خلال الفراغ الرئاسي, الصلاحية المناطة لمجلس الوزراء تناط بالوكالة والوكالة لا تجزأ.