"سنعقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء قريباً".. ميقاتي: أنا مسلم سني في بيتي قبل أن أكون في السراي!

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أعلن رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي أن مجلس الوزراء لا يحتمل أي مناكفة أو شرخ في داخله، بل هو يعمل لخدمة المواطن، وقال: انا حريص على وحدة مجلس الوزراء، والأجواء كانت مريحة وكان هناك تعاون كبير بين الجميع، وأن أي وزير يريد ان ينسحب من الجلسة كأننا جميعنا انسحبنا”، راجياً ألا “يأخذنا احد الى أي مكان او أي سجال سياسي”.

وتابع ميقاتي كلمته اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء قائلاً: “انا مسلم سني في بيتي قبل ان اكون في السراي، وموضوع الكهرباء ذات أهمية كبيرة، فصحيح أن المسألة لم تحل اليوم كاملاً، إنما تمت الموافقة على سلفة ٦٢ مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى للغاز أويل الموجودة، بالإضافة الى ٥٤ ميلون دولار للصيانة.

وأشار ميقاتي الى أن مجلس الوزراء ليس مستعداً ان يصرف أموال من دون جدوى، لذلك نحن مضطرون للمضي باعتماد ٦٢ مليون دولار للإتيان بالكهرباء.

وأعلن ميقاتي عن أنه تم الاتفاق على عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء للبحث بالأمور الطارئة الإضافية التي يحتاجها المواطن.