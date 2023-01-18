في سبلين... عائلة تنجو بأعجوبة!

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شب حريق صباح اليوم، داخل شقة سكنية ، بمنطقة داوود العلي في بلدة سبلين، في إقليم الخروب، وقد أتت النيران على معظم محتويات المنزل، بسبب احتكاك كهربائي، فيما نجا أفراد العائلة من الحريق بفعل العناية الإلهية.



وحضرت الأجهزة الأمنية وبلدية سبلين وعناصر من جمعية "الشفاء "والدفاع المدني والاهالي، وتم اخماد الحريق .



وشكر رئيس بلدين سبلين محمد أحمد يونس، الذي حضر مع عدد من أعضاء المجلس البلدي، جميع الأجهزة الأمنية والمسعفين والأهالي، على "الجهود التي قاموا بها، بالسيطرة على الحريق، ومنع امتداده الى الشقق السكنية الأخرى".

وأكد أنه "لم يصب أحد بأذى، الا أن الأضرار كبيرة في المنزل".



ودعا الى "التنبه من الاسلاك الكهربائية في منازلهم، أكانت لتمديدات إشتراك المولد، أو الطاقة الشمسية"، منبها من "خاطر ترك الأمور عشوائية دون اي مراقبة" .