خاص - فضيحة دعم القمح: ميقاتي أجازه سابقا بموجب موافقات استثنائية!

A + A -

خاص tayyar.org -



لفت في الكلمة الإفتتاحية لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجلسة اليوم قوله إن انعقادها "استجابة لواجب وطني وتحمّل للمسؤولية الوطنية والدستورية والاخلاقية والقانونية لتلبية إحتياجات الناس الملحة في الكهرباء ولاتخاذ خطوات استباقية واحترازية لحماية الأمن الغذائي للبنانيين في رغيف الخبز من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة للقمح والطحين".



وكان ميقاتي يشير في ذلك الى البند رقم 6 المدرج في جدول الأعمال الذي يتضمن طلب وزارة الإقتصاد والتجارة تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار إضافي لدعم شراء القمح المخصص لإنتاج الخبز العربي من حقوق السحب الخاصة SDR لتغطية حاجة الإستهلاك في الفترة الفاصلة حتى مباشرة الإستفادة من قرض البنك الدولي.



لكن التدقيق في الأمر يبيّن أنها ليست المرة الأولى التي تطلب فيها وزارة الإقتصاد تأمين اعتماد مماثل لدعم شراء القمح من حقوق السحب الخاصة SDR.



وأكدت مصادر واسعة الإطلاع أن هذا البند لزوم ما لا يلزم، إذ سبق لميقاتي نفسه أن أجاز لوزارة الإقتصاد هذا الأمر بموجب موافقات استثنائية زادت عن الثلاث. ولفتت الى أن تعمّده إدراج هذه المسألة في جلسة اليوم يرمي إلى استجلاب إضافي لصفة الضرورة القصوى وتكرارا لمعزوفة حاجات الناس، ولتغطية المخالفة الدستورية بإصراره على انعقاد الحكومة، تماما كما فعل في ملف الكهرباء.