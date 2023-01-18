هكذا سيكون طقس لبنان في الأيام القليلة المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافياً اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة حتى يوم السبت حيث يتقلب محليا ومن ثم يستقر يوم الأحد.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وتشكل ضباب محلي على المرتفعات، يبقى التحذير من تشكل الجليد ليلا على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1600 متر.

الخميس: صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.

الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل كما تنشط الرياح احيانا وتنخفض نسبة الرطوبة.

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم اعتبارا من المساء وتهطل أمطار متفرقة في المناطق الشمالية.

- الحرارة على الساحل من 14 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 6 الى 16 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 15 و 30 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

الضغط الجوي: 768 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,42

- ساعة غروب الشمس: 16,54".