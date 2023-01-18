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عملية نوعية لـ "المعلومات" في فرن الشباك وسليم سلام!

18
JANUARY
2023
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه: بتاريخ 12-1-2023، تعرّض أحد المواطنين لعملية سرقة مبلغ /5,000/ دولار أميركي بطريقة احتيالية، نفذها شخصان مجهولان في محلة الحازمية، وفرّا إلى جهة مجهولة".

وتابع البيان، "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلَيْن وتوقيفهما، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة وخلال ساعات الى تحديد هويتهما، وهما كل من: ع. س. (مواليد عام 2001، لبناني)، ي. ن. (مواليد عام 1975، لبناني)".

وأضاف، "بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات شعبة المعلومات من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة أسفرت عن توقيف الأول في محلة سليم سلام على متن دراجة آلية دون لوحات، والثاني في محلة فرن الشباك على متن سيارة نوع "‏GMC" لون اسود، وضبطت بحوزتهما هاتفَيْن خلويين".

بالتحقيق معهما، "اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عملية السرقة المذكورة، بالإضافة إلى عملية أخرى وقع ضحيتها شخص من الجنسية المصرية حيث سلباه مبلغ /800/ دولار أميركي، كما اعترفا أنهما حاولا تنفيذ العديد من عمليات السرقة بالطريقة ذاتها، لكن محاولاتهم باءت بالفشل"، بحسب البيان.

وختم البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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