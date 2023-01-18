living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص- 3 أعضاء في الكونغرس في رسال الى بلينكن: إنهاء الجمود عبر محاسبة معرقلي الديموقراطية

18
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org
وجّه الأعضاء في الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحّود وديبي دينغل، من لجنة الصّداقة الأميركيّة – اللّبنانيّة، رسالة الى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، حضّوا فيها الإدارة على "أن تساعد في إنهاء الجمود من خلال استخدام أدوات ديبلوماسية إضافية لمحاسبة أولئك الذين يواصلون عرقلة العملية الديمقراطية في لبنان". واعتبروا أن على الولايات المتحدة "أن توضّح تطلعات وانتظارات المجتمع الدولي في لبنان، بما في ذلك انتخابات رئاسية في أوانها وذات تمثيل من قبل مجلس النواب لدعم احتياجات شعب لبنان". وأكدوا أن "الإنخراط والمساعدة الدولية المستمرة يجب أن تعكس قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة، ودعم دولة مستقلة خارج النفوذ الخبيث لطرف ثالث واستقلالية القضاء".
وانتقد أعضاء الكونغرس الثلاثة فشل مجلس النواب اللبناني في القيام بواجبه الدستوري لتشكيل انتخاب رئيس جديد ورسم مسار وطني جديد من خلال تشكيل حكومة خالية من الفساد. كما انتقدوا تواصل السلوكيات الإجرائية البرلمانية الغريبة لإحباط انتخاب مرشح توافقي وتشكيل قيادة وطنية.

للاطلاع على نص الرسالة اضغط هنا
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout