خاص- 3 أعضاء في الكونغرس في رسال الى بلينكن: إنهاء الجمود عبر محاسبة معرقلي الديموقراطية

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خاص tayyar.org

وجّه الأعضاء في الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحّود وديبي دينغل، من لجنة الصّداقة الأميركيّة – اللّبنانيّة، رسالة الى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، حضّوا فيها الإدارة على "أن تساعد في إنهاء الجمود من خلال استخدام أدوات ديبلوماسية إضافية لمحاسبة أولئك الذين يواصلون عرقلة العملية الديمقراطية في لبنان". واعتبروا أن على الولايات المتحدة "أن توضّح تطلعات وانتظارات المجتمع الدولي في لبنان، بما في ذلك انتخابات رئاسية في أوانها وذات تمثيل من قبل مجلس النواب لدعم احتياجات شعب لبنان". وأكدوا أن "الإنخراط والمساعدة الدولية المستمرة يجب أن تعكس قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة، ودعم دولة مستقلة خارج النفوذ الخبيث لطرف ثالث واستقلالية القضاء".

وانتقد أعضاء الكونغرس الثلاثة فشل مجلس النواب اللبناني في القيام بواجبه الدستوري لتشكيل انتخاب رئيس جديد ورسم مسار وطني جديد من خلال تشكيل حكومة خالية من الفساد. كما انتقدوا تواصل السلوكيات الإجرائية البرلمانية الغريبة لإحباط انتخاب مرشح توافقي وتشكيل قيادة وطنية.