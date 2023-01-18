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البستاني: لضرورة التعاون الشفاف مع الـIMF لفتح أبواب للاسواق الخارجية

18
JANUARY
2023
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حضر النائب الدكتور فريد البستاتي لقاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب بدعوة من رئيسه شارل عربيد وبمشاركة رؤساء الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي وأعضاء المجلس لمناقشة مشاريع القوانين المطروحة حالياً في اللجان النيابية:
وقد أثنى النائب البستاني على جهود بو صعب في درس وإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول حيث كان المسار شاقًا جداً وتضمّن تضاربًا في المصالح ولكن على الرغم من ذلك استطاع المحافظة على إستقلالية الرأي.
وأضاف ان لجنة الإقتصاد في المجلس النيابي تتشارك العمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال خطة اقتصادية مشتركة سيتم تقديمها وتحظى بموافقة الهيئات الاقتصادية والمالية.

وكان للنائب البستاني موقف لافت بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة حيث ذكّر بضرورة إقرار مشروع قانون الجدوى الاقتصادية الذي كان قد تقدم به والذي بموجبه يحتّم على اي قانون سيقدّم لدرسه من قبل المجلس النيابي، أن يترافق مع جدواه الاقتصادية والمالية قبل تحويله الى أي لجنة فرعية منعاً لإضاعة الوقت.

وكان للنائب البستاني موقف مهم في المجلس النيابي بعد جلسة لجنة المال والموازنة التي عقدت برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل و عدد من النواب تحت عنوان "اعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان''
وتوجه بالطلب مرة اضافية من الشامي الحصول على جداول موجودات المصارف والمصرف المركزي وأشار الى ان المعلومات عن اصول المصارف والمصرف المركزي من ودائع وذهب مجتزأة وغير كافية، كما ابدى تحفظه على تصنيف الودائع بالمؤهلة وغير المؤهلة وشدد على ضرورة التعاون الشفاف مع الIMF لفتح ابواب للاسواق الخارجية.
وكرّر ان المس باموال المودعين هو خط احمر لا يمكن ان يوافق عليه كما بضرورة اعادة هيكلة المصارف لإحياء الاقتصاد.

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