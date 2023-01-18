الوطن السورية: مسقط: نولي كل الأهمية لتطوير العلاقات مع سورية في المجالات كلها

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الوطن السورية: أكد رئيس مجلس الدولة العُماني عبد الملك بن عبد اللـه الخليلي، أمس، أن العلاقات السورية- العُمانية أخوية ومتجذرة، وأن بلاده تولي كل الأهمية لتطوير هذه العلاقات في كل المجالات.

وذكرت وكالة «سانا»، أن الخليلي التقى مع سفير سورية لدى عُمان إدريس ميا، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية الارتقاء بها في كل المجالات.



وخلال اللقاء وصف الخليلي العلاقات السورية- العُمانية بالأخوية والمتجذرة، وأن الجانب العُماني الشقيق يولي كل الأهمية لتطوير هذه العلاقات في كل المجالات، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



من جانبه، قدم ميا عرضاً عن آخر مستجدات الأوضاع في سورية، وخاصة ما يتعلق منها بالممارسات غير الشرعية التي يقوم بها الاحتلالان الأميركي والتركي، والتي تشكل انتهاكاً فاضحاً لسيادة ووحدة الأراضي السورية، وخرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.