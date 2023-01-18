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عبد اللهيان: التقارب السوري- التركي يحقق الاستقرار بالمنطقة

18
JANUARY
2023
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الوطن السورية: حضر ملف التقارب السوري- التركي كعنوان رئيسي في المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع المسؤولين الأتراك خلال الزيارة التي قام بها إلى أنقرة أمس والتقى فيها نظيره التركي عشية مغادرة الأخير إلى واشنطن للقاء المسؤولين الأميركيين.

 

وعلى حين أعرب وزير الخارجية الإيراني عن امتنان بلاده لوصول العلاقات التركية- السورية إلى التقارب وشدد على أهميته في سبيل تحقيق الاستقرار، أكد نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أهمية دور إيران في استقرار سورية.

 

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع جاويش أوغلو في أنقرة، أمس قال عبد اللهيان: إن «إيران ممتنة لوصول العلاقات التركية- السورية إلى التقارب»، مثمّناً أهمية هذا التقارب في سبيل تحقيق الاستقرار، موضحاً أن بلاده في تشاور وتواصل دائمين مع تركيا.

 

وبيّن عبد اللهيان إجراء استشارات مهمة بين البلدين في قطاع الطاقة، أفضت إلى إزالة المعوّقات، عبر التعاون والتباحث، مشيراً إلى أهمية رفع التبادل التجاري بين تركيا وإيران، وتفعيل الأسواق الحدودية بينهما.

 

وعلّق عبد اللهيان في تصريحاته على تطورات الملف النووي الإيراني، قائلاً: إن «المواقف الأميركية المتناقضة بشأن هذا الملف هي التي عرقلت التوصل إلى اتفاق».

 

بدوره، أكد جاويش أوغلوأن بلاده بحثت في العلاقات بين أنقرة وطهران، وتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية.

 

وبشأن الملف السوري، قال جاويش أوغلو: إن إيران وتركيا تدعمان وحدة الأراضي السورية كلها، ويجب اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق الاستقرار في سورية، مؤكداً أهمية دور إيران في ذلك.

 

وأوضح أنه تم عقد لقاءات استخبارية مع سورية بحضور روسي، وهناك تخطيط لعقد لقاءات أخرى، أُحيطت إيران علماً بجميعها، مضيفاً: إن مشكلات المنطقة يجب حلها من خلال التعاون وحل النزاعات بين دولها وعدم السماح لدول أخرى بالتدخل فيها.

 

وأشار جاويش أوغلو إلى وجود مشاورات مكثفة بشأن الشؤون القنصلية بين البلدين، وتقييم وضعها، لافتاً إلى أهمية مكافحة الإرهاب بالنسبة إلى البلدين.

 

وأضاف: إن الجانب التركي يقوم بتبادل المعلومات بشأن وجود عناصر «حزب العمال الكردستاني» في الجانب الإيراني، بالإضافة إلى التباحث بين البلدين بشأن قضية تحقيق الاستقرار في منطقة القوقاز. وأشار جاويش أوغلو إلى أنه من المتوقع أن يُجري الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زيارة لأنقرة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن تركيا ترى أن العقوبات المفروضة على إيران «غير مجدية وغير قانونية».

 

المعطيات السياسية المتواصلة تزامنت مع عودة التحركات الروسية على خط التواصل مع ميليشيات «قسد» حيث زار وفد عسكري روسي، مدينة عين العرب أمس بغية الاطلاع على أوضاع المنطقة، وفق ما جاء في بيان لما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تهيمن عليها ميليشيات «قسد» نقله موقع «باسينيوز» الكردي العراقي.

 

وقال البيان: إن «الإدارة الذاتية استقبلت وفداً روسياً برئاسة العقيد ألكسندر إلوكس وجرى الحديث حول الظروف التي تمر بها المنطقة»، مضيفاً: إن «الجانبين ناقشا الظروف التي تدار فيها مناطق الفرات من الجانب التربوي، والصحي، والأمني».

الوطن السورية
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