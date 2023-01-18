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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 كانون الثاني 2023

18
JANUARY
2023
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 الأخبار: الاتجار... بالمودعين

لا نطعن في الميثاقية والشراكة ومن حق الحكومة تصريف األعمال
نصرالله: حضور مجلس الوزراء ليس رسالة

 

 

 

 

الديار: التوتر العالي يجتاح السراي اليوم بعد خسارة باسيل رهانه على عدم إنعقاد جلسة الحكومة
الجلسة 11 لإنتخاب رئيس تُـعقـد غداً على وقع إعتـصام اهالي ضحايا المرفأ
فئة كبيرة من اللبنانيين تدق أبواب الكنائس والجوامع طلباً للمساعدات... فأين المسؤولين؟

 

 

 

 

نداء الوطن: "أرنب محلّي" لكفّ يد القضاء الأوروبي عن سلامة
نصر الله يحجّم باسيل "ميثاقياً" وميقاتي يسعى إلى "نصاب طابش"!

 

 

 

 

البناء: رويترز: الادعاء العام في ثلاث دول أوروبية يشتبه باختلاس رياض سلامة 300 مليون دولار / الخميس للرئاسة… والحكومة للكهرباء… واجتماع باريس لن يكرّر تسمية مرشح توافقي / نصرالله: لا تطيّفوا أزمة الرئاسة ولا تسيّسوا الأزمة الحكومية… الفيول جاهز هاتوا الاستثناء /

 

 

 

 

الجمهورية: نقاش في السلفة والغرامات لن تدفع

 

 

 

 


النهار: نصرالله يتبرأ من تغييب الموقع الماروني

 

 

 



اللواء: نصر الله يردُّ على باسيل والراعي: جلسة الحكومة دستورية ولا نُغيِّب الرئيس الماروني
مجلس الوزراء يُفرج عن بواخر الفيول.. والتحقيقات الأوروبية تغوص في آليات عمل مصرف لبنان

 

 

 


l'orient le jour: Comment Bkerké a contribué à la remise en liberté de William Noun

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