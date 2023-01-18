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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 كانون الثاني 2023

18
JANUARY
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تتوقع مصادر أوروبية أن يعقب تكليف رئيس الأركان الروسي بقيادة الجبهة في أوكرانيا تغيير توصيف الوضع العسكري من عملية عسكرية خاصة الى عملية أمن قومي وردع استراتيجي تحدّد أهدافها بمنع حلف الناتو من التمدّد في الجوار الروسي وفرض حياد جيران روسيا من غير الحلفاء.

 

خفايا

قال مصدر وزاري إن اجتماع الحكومة سيشهد نقاشاً حول خطة تأمين الفيول وسوف يتفرّع البحث فيها إلى حجم المبالغ المطلوبة بين مقاربة رئيس الحكومة لسلفة 62 مليون دولار تكفي لشهر ونصف وطلب وزير الطاقة لـ 300 مليون دولار لستة شهور وفق الخطة وسترفع فور إنهائه.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
لاحظت جهات سياسية استنكاف دولة كبرى عن بذل أي جهد رئاسي، والاكتفاء بمجاملات متنوعة، قبل مغادرة سفيرتها بيروت نهائياً.


غمز
لا يرغب مرجع مسؤول حتى في سماع اسم أحد الوزراء، في ضوء تصاعد حدة التباعد بين الرجلين.


لغز
أبلغ قيادي رفيع في تيار معارض للحكومة مراجعيه أنه لا يرغب بإحداث أي بلبلة إضافية، قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

بينما يسود التساؤل حول طبيعة المخرج الذي سيحاك لإبقاء مسؤول أمني بارز في موقعه، لا يزال هذا المسؤول يأمل خيراً بعقد جلسة تشريعية تمدد ولايته.

 

يحاول عدد من النواب ومنظمات المجتمع المدني إحياء تجربة «بيروت مدينتي» في الانتخابات البلدية المقبلة لكن حجم التباعد بين هذه القوى يحول إلى الآن دون تكرار التجربة.

 

إستغرب مرجع سياسيّ بارز تضخيم التسريبات عن لقاء كان مرتقباً بين مرشح رئاسيّ وسفير عربيّ ذي تأثير على الاستحقاق الدستوريّ.

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