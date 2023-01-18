الديار: هكذا سيُعلّق ميقاتي جلسة حكومة تصريف الأعمال

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بعض ما جاء في مقال ميشال نصر في الديار:

مصادر متابعة اشارت الى ان وزراء حزب الله تبلغوا من قيادتهم الانسحاب من الحكومة فور الانتهاء من مناقشة كل ما يتعلق بملف الكهرباء، رغم انه ستكون لهم سلسلة مداخلات فيما خص الحلول دون استبعاد امكانية طرحهم للعرض الايراني الذي تقدم به وزير الخارجية الايرانية خلال زيارته الاخيرة الى بيروت، رغم معرفتهم المسبقة بان الامور لن تصل الى نتيــجة، ذلك ان قرار التوجه «شرقا» بعيد المنال راهنا، ولا قدرة للبنان على تبنيه، خصوصا في ظل الحكومة الميقاتية وطموح رئيسها ،علما أنّ عبد اللّهيان، وخلال لقائه المسؤولين اللّبنانيين، جدّد تقديم العرض الايرانيّ، وتأكيد الجهوزية التامة لتزويد لبنان بالفيول لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان ولاستحداث معملَين في بيروت والجنوب».



وابدت المصادر اعتقادها بان رئيس حكومة تصريف الاعمال، ورغم «بهبطته» لجدول الاعمال ، فهــو ومع انتــهاء النقاش في ملف الكهرباء، في حال انجــز، ســيبادر الى تعليق الجلسة.