هيئة إدارة السير: بإمكانكم تسديد رسوم "الميكانيك" اعتباراً من هذا التاريخ

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صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات البيان الآتي:
"إن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات (مصلحة تسجيل السيارات والآليات) تُعلم المواطنين الكرام أنه بإمكانهم تسديد رسوم السير السنوية (الميكانيك) المستحقة على:
1- سيارات الشحن والأوتوبيس الخصوصية والعمومية
1- سيارات السياحة العمومية (تاكسي)
3- أما السيارات السياحية المعدّة للتأجير فيتوجب إبراز المستندات التالية عند التقدم لإحدى الشركات المشغّلة:
- براءة ذمة من المالية
- براءة ذمة من الضمان
- إفادة من وزارة السياحة
- التأمين الإلزامي
وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس فقط وذلك في المراكز المعتمَدة".