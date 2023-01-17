هيئة إدارة السير: بإمكانكم تسديد رسوم "الميكانيك" اعتباراً من هذا التاريخ

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صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات البيان الآتي:

"إن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات (مصلحة تسجيل السيارات والآليات) تُعلم المواطنين الكرام أنه بإمكانهم تسديد رسوم السير السنوية (الميكانيك) المستحقة على:

1- سيارات الشحن والأوتوبيس الخصوصية والعمومية

1- سيارات السياحة العمومية (تاكسي)

3- أما السيارات السياحية المعدّة للتأجير فيتوجب إبراز المستندات التالية عند التقدم لإحدى الشركات المشغّلة:

- براءة ذمة من المالية

- براءة ذمة من الضمان

- إفادة من وزارة السياحة

- التأمين الإلزامي

وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس فقط وذلك في المراكز المعتمَدة".