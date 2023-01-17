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بعد احتجاج بلاده.. السفير الأردني في تل أبيب يتجول في الأقصى

17
JANUARY
2023
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تجول السفير الأردني لدى تل أبيب، غسان المجالي، الثلاثاء، في باحات المسجد الأقصى بالقدس، بعدما احتجت عمّان على اعتراض طريقه من قبل أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية.

وأظهرت مقاطع مصورة تجول السفير الأردني في باحات الأقصى في القدس، من دون مرافقة قوات الشرطة الاسرائيلية.

وجاء هذا التطور بعد أن اعترضت الشرطة الإسرائيلية سبيل السفير في طريقه إلى المسجد الأقصى، مما دفع الأردن إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية بيانا للشرطة الإسرائيلية قالت فيه، إنه لم يتم منع السفير الأردني من دخول حرم المسجد الأقصى.


السفير الأردني يتجول في باحات الأقصى
السفير
وبينت الشرطة أن السفير الأردني وصل إلى الحرم برفقة مدير الأوقاف الأردنية دون تنسيق مع الشرطة، وتم تأخير دخول السفير في انتظار وصول التعليمات، لكن السفير غادر الموقع.

وجاء هذا البيان بعد ساعات من استدعاء وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي لدى عمّان، إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد الأقصى، كما يقول الأردن.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي بأنه قد "تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ "شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته".

وأكدت الرسالة "إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى".

وتشمل الرسالة أيضا "التذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.

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