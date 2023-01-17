بالتزامن مع انطلاق تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي...وقفة احتجاجية للمودعين أمام قصر العدل في بيروت

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نظمت جمعية صرخة المودعين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انطلاق تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي القادم من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ في قضايا مالية تتعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.



وأكد رئيس جمعية صرخة المودعين، علاء خورشيد، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وقفتنا أمام قصر العدل بالدرجة الأولى، لأن مشكلتنا الأساسية مع القضاء في لبنان، وفيما يخص الوفد الأوروبي، يصعب علينا أن يأتي أشخاص من الخارج للتحقيق في بعض الأمور، ولا يعتقد أحد أننا نشعر بالسعادة لأن جهات خارجية تتدخل ببلدنا، ولكن للأسف الفساد والظلم أصبح مستشري هنا".