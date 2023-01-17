مغرّد يسأل: لو كان القضاة الاوروبيون آتين الى لبنان لاستجواب باسيل بملفات فساد وتبييض أموال بدل سلامة..قديش كان الاعلام عهّر عالهوا؟

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غرد أحد الناشطين على تويتر سائلا عما اذا كان الاعلام صمت "صمت أهل الكهف" لو كان القضاة الاوروبيون آتين الى لبنان لاستجواب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بملفات فساد وتبييض أموال، بدل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فقال المغرد:

عم تتخايلو خبر إنو القضاة الاوروبيين جايين على لبنان لاستجواب #جبران_باسيل وشركائه بملفات فساد وتبييض أموال .. المحطات الاعلامية الهوا 24/24، أكتر من 200 ضيف بالنهار، ديما هشام جورج داليا رياض و مارسيل قديش كانو عهّرو عالهوا؟ بس أنو رياض سلامة.

وارفق المغرد تغريدته بهاشتاغ: #الاعلام_العاهر