living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المرتضى وقع ونقيبة اتحاد الناشرين مذكرة تفاهم: وضعنا خطة للتعاون مع ملحقين ثقافيين اجانب ليظهر معرض دور النشر بأبهى حلة

17
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وقع وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى ونقيبة اتحاد الناشرين في لبنان سميرة عاصي، في مقر النقابة، مذكرة تفاهم تفضي الى تأسيس تعاون مستقبلي بين الجانبين على مستوى عال من الشفافية لإبراز وجه لبنان الحضاري والثقافي في المحافل العربية والدولية، في حضور حشد من الفاعليات والشخصيات الثقافية والادبية ومجالس إدارة دور النشر في لبنان.

عاصي
وفي كلمة ترحيب، أعربت عاصي عن "امتنانها وشكرها وتقديرها لزيارة الوزير المرتضى دار النقابة، وهي "سابقة في تاريخ النقابة بان يأتي وزير ثقافة من تلقاء نفسه لتفقد احوالنا ليشجعنا على المضي قدما في مواصلة دور لبنان الريادي في الثقافة".

ونوهت بـ"دور الناشر اللبناني ونجاحه على رغم جهوده الفردية، وخصوصا ان اول معرض لدور النشر أقيم في لبنان، وبعد ذلك في بغداد، ثم في القاهرة، لذا وبالتعاون مع وزارة الثقافة وبرعاية الوزير المرتضى فالنجاح حاصل لا محالة".

المرتضى
بدوره، لفت المرتضى الى ان وجوده اليوم في مقر نقابة اتحاد الناشرين في لبنان لأني اعتبر، ووفق المنهجية والرؤية التي يجب ان تتبعها وزارة الثقافة، علينا ان نسعى
الى من هم في صدد تنفيذ مشاريع تعود بالفائدة على كل مواطن".

وأضاف: "انا اليوم سعيد جدا لما تم انجازه وتوقيع مذكرة تفاهم ترسي تعاونا مستقبليا عبر تنظيم معرض يتسع لكل دور النشر التي هي بدورها حريصة على ان تكون منتظمة ضمن الاصول والشروط الموضوعية المفروضة. والمعرض يهدف، اولا واخيرا، الى ‎استعادة لبنان دوره بان يكون موئناً للفكر وبان يكون معرضا متعاونا مع دور النشر العربية ومنفتحا على الثقافة العالمية".

وكشف انه "تم وضع خطة عمل لطريقة التعاون مع سفارات اجنبية موجودة في لبنان عبر الملحقين الثقافيين لديها ليظهر هذا المعرض بأبهى حلة، وبغض النظر عن اتخاذ القرار باختيار اسم المعرض الذي سيكون النفس الذي سيسير لأنه في اطار استعادة لبنان دوره الريادي".

المذكرة
وجاء في مذكرة التفاهم: "لما كانت نقابة اتحاد الناشرين في لبنان قد تأسست في 1947 وتقوم بتنظيم مهنة النشر وادارة شؤون الناشرين وكل ما يتصل في شأن الكتاب والثقافة.
‎ولما كان لإقامة معرض للكتاب اهمية بالغة على صعيد تنشيط الحركة الثقافية داخل لبنان وخارجه واعلاء صورة الدولة عربيا، ولما كان الفريقان يرغبان في التعاون في في هذا المجال، وعلى الأخص في إبراز الوجه الثقافي للبنان، ناهيك بما قد ينتج من هذا النشاط من مردوٍد مالي واقتصادي.
‎تم الاتفاق على ان تقوم الوزارة برعاية الأنشطة الثقافية كافة التي تنظمها النقابة وخصوصا المعرض السنوي للكتاب.
وتعمل الوزارة على مساعدة النقابة في تذليل العقبات التي قد تواجهها عبر مخاطبة الجهات الرسمية المعنية في لبنان والخارج من دون ان يترتب على الوزارة اي التزامات مالية او اعباء من اي نوع.
ومن ضمن مذكرة التفاهم التزام النقابة إقامة معرض سنوي للكتاب يكون بمثابة المعرض الوطني الرسمي للجمهورية اللبنانية تحت رعاية وزارة الثقافة "معرض دولي بمشاركة دور نشر ومؤسسات ومنظمات ثقافية وذات صلة محلية ،عربية ودولية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout