إليكم أعضاء المكتب الجدد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم - قسم فرنسا

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نظَّمت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم -قسم فرنسا- L’Union Libanaise Culturelle Mondiale -France

نهار الاحد في ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٣ في مطعم الدار ،لقاء و حفلاً،حيث تبادل الحاضرون و المشاركون الآراء و الأحاديث و تناولوا "كعكة الملوك التقليدية«la galette des rois » ،و كانت مناسبة لتقديم أعضاء المكتب الجديد :

-السيدِّ يونان ناصيف رئيساً للجمعيَّة

- السيِّدة زينة طرباه الحص: نائب رئيس الجمعيَّة

- السيِّدة ميراي خطار: أمينة سر الجمعيَّة

- السيِّد زياد شهاب: أمين صندوق الجمعيَّة

و قد ألقى رئيس الجمعيّة السيد يونان ناصيف كلمة ، هنأ فيها بحلول العام الجديد، مشدداً على "ضرورة الإلتزام بالروابط اللبنانية الإنسانية، الثقافية و الإجتماعية في فرنسا كما في العالم و القيام بمشاريع مستقبلية للنهوض براية وطننا لبنان".