إليكم أيام تسديد رسوم السير السنوية...وفق ما حددتها هيئة إدارة السير

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حددت هيئة إدارة السير أيام تسديد رسوم السير السنوية إعتبارًا من الغد

أوضحت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات (مصلحة تسجيل السيارات والآليات) للمواطنين أنه بإمكانهم تسديد رسوم السير السنوية (الميكانيك) المستحقة على:

١- سيارات الشحن والأوتوبيس الخصوصية والعمومية

٢- سيارات السياحة العمومية (تاكسي)

٣- أما السيارات السياحية المعدة للتأجير، فيتوجب إبراز المستندات التالية عند التقدم لإحدى الشركات المشغلة:

- براءة ذمة من المالية

- براءة ذمة من الضمان

- إفادة من وزارة السياحة

- التأمين الإلزامي

وذلك إعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس فقط.