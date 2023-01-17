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معلمو التعليم الرسمي نظموا مسيرة في قضاء الهرمل دعت الى التصعيد حتى تحقيق مطالبهم

17
JANUARY
2023
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نفذ معلمو التعليم الرسمي في قضاء الهرمل ملاكا ومتعاقدين في الأساسي والثانوي والمهني مسيرة داخل مدينة الهرمل رفضا لأوضاعهم الحياتية الصعبة والمطالبة بحقوقهم "التي بات الحصول عليها شرطا للعودة عن الاضراب الذي بدأ الاسبوع الماضي وما يزال".

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى بلدية المدينة الى السرايا الحكومية، حيث رفع المعلمون لافتات تطالب السلطة السياسية بتأمين حقوقهم وبحياة كريمة، ورددوا هتافات تؤكد تلك الحقوق.

والقى ركان الفقية كلمة اللجان النقابية في التعليم الرسمي في امام السرايا، أكد فيها "أهمية الخطوة التي قررها معلمو الهرمل بتشكيل لجنة نقابية واحدة تمثل مدرسي التعليم الرسمي في المنطقة، وضرورة تعميم الخطوة على جميع المناطق، بما يضمن استمرارية التحرك وتفعيله وتوحيده واستمراريته وتصاعده اضرابا واعتصاما وتظاهرا، والمطالبة بعقد جلسة مشتركة لحكومة تصريف الاعمال ومجلس النواب، يتم في خلالها إقرار التشريعات وإصدار القرارت الطارئة والضرورية لإنقاذ العام الدراسي".

تلاه حسين علوة الذي القى كلمة المتعاقدين في التعليم المهني، فطالب بـ"التثبيت والقبض الفصلي والحوافز وبالعقد الكامل". وتحدث حسين سجد باسم رابطة التعليم الاساسي، فطالب بـ"دولرة الرواتب وبدل ساعة التعاقد وزيادة مساهمة الدولة في تعاونية الموظفين كي توفر الحقوق الصحية والاجتماعية للمعلمين". وتحدثت المعلمتين المتعاقدتين فديت دندش وصفاء شمس باسم متعاقدي التعليم الاساسي الرسمي، فأشارتا إلى "حجم المعاناة التي يواجهها المتعاقدون في التعليم الرسمي، وبذلهم الجهود المضنية للاستمرار بأداء رسالتهم التربوية والىضرورة صرف مستحقاتهم المالية فورا والتثبيت كحل نهائي لقضيتهم".

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