هل تمّ رفع تعرفة غسيل الكلي؟

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صدر بيانٌ عن نقابة المستشفيات في لبنان جاء فيه:



عقدت نقابة المستشفيات جمعية عمومية برئاسة النقيب المهندس سليمان هارون وحضور ممثلين عن المستشفيات، جرى فيها البحث في تعرفة غسيل الكلي حيث اخذت علماً بموافقة كل من وزارة الصحة العامة والطبابة العسكرية مشكورين على رفع هذه التعرفة من 1.500.000 ل.ل. الى 2.500.000 ل.ل. للمستشفى باستثناء اجور الاطباء، وبالتالي، فان المرضى الذين هم على عاتق هاتين الجهتين لن يتكلّفوا اية فروقات من حسابهم الخاص.



كما تأمل النقابة ان تحذو باقي الجهات الضامنة الرسمية هذا المنحى في القريب العاجل تجنباً لتحميل مرضاها اية فروقات.