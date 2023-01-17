بعد عدم إيفاء "التربية" بوعودها... هل يستمر الإضراب؟

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يواصل الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني الرسمي في الثانويات والمدارس الرسمية والمهنية في مدينة النبطية ومنطقتها، اضرابهم المفتوح تضامنًا مع دعوة لجنة المعلمين الثانويين للإضراب احتجاجا على "عدم إيفاء وزارة التربية والتعليم العالي بوعودها ودفع مستحقاتهم المقررة لهم".



وأكّد الأساتذة على، "الاستمرار في اضرابهم وعدم العودة الى مدارسهم تحت أي ذريعة".



ودعوا زملائهم في الملاك وفي كل القطاعات التعليمية إلى، "مساندتنا والمشاركة في الإضراب المركزي الذي دعت اليه لجنة المتعاقدين يوم أمس في ساحة رياض الصلح في بيروت، بهدف إنقاذ العام الدراسي من خلال الحصول على كامل حقوقنا إسوة بباقي القطاعات".