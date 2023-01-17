تحذير من تشكل الجليد.. كيف سيكون طقس الايام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية مع بقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يستقر الطقس تدريجيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع بدءا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء ويستمر للأيام المقبلة.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم الى غائم جزئيا ، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات ت وتهطل امطار خفيفة محلية بخاصة شمال البلاد، كما نحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الأربعاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية مع بقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الخميس: صاف إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار، بينما تنخفض الحرارة الدنيا في المناطق الداخلية، ويبقى التحذيرمن خطر الانزلاق نتيجة تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بيتما تبقى متدنية خلال الليل مع بقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 13 درجة، في الداخل من 5 الى 16 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل سيء على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج،

حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 769 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,42

-ساعة غروب الشمس: 16,54