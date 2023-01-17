يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية..

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بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشّعبة حول قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة في منطقة حيّ السّلّم، وتخزين كميّة منها في منزله.

وعلى الأثر، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّة المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته ومكان إقامته في المحلة المذكورة، ويدعى: ف. ق. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني).

وبتاريخ 11-1-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في المحلّة ذاتها، على متن دراجة آلية نوع "أبريو" لون أسود، تم ضبطها، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.

وبتفتيشه والدّرّاجة، تم ضبط 14 مظروفاً بداخلها مادّة الهيرويين زِنتها 21 غ. وهاتف خلوي.

وبتفتيش منزله، الكائن في حي السّلّم، تمّ ضبط ما يلي:

- ٦٥ مظروفاً مدوّن عليها كلمة "جمل"، زنتها الإجماليّة 97,5 غ.

- 5 مظاريف نايلون مدوّن عليها كلمة "جبل" زنتها 25,5 غ.

- 7 مظاريف زنتها بالكامل /15,5/ غ.

- 9 علب بلاستيكية من مادّة "كريستال مِث" المخدّرة زنتها /56,3/ غ.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على متن الدراجة الآليّة، التي ضُبطت بحوزته، على عددٍ من الزبائن في محلّة حيّ السّلّم، وأنه يقوم بتخزين المخدّرات المعدّة للتّرويج في منزله.

وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد حجزت الدّراجة، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.