متى يصبح حليب الأطفال "1 و 2" متوفر في الصيدليات؟

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أوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض أن "وزارة الصحة تعمل على تتبع الادوية التي تدخل الى لبنان واستطعنا ايصال الادوية بنسبة تترواح من 80 الى 90% للمرضى".

وأفاد وزير الصحة في حديث لـ "إذاعة النور" بأن جميع الادوية التي تدخل الى لبنان من ضمن الفئات المدعومة يدخل في نظام التتبع وسنعمل على توسعة هذا النظام ليشمل كل الادوية ليتم ضبط التهريب والتخزين".

وأشار الى أن "هناك 30 صيدلية في لبنان لديها نظام التتبع"، مشيرا الى أن "عبر هذا النظام استطعنا إيصال الدواء المطلوب للمرضى لاسيما أدوية السرطان".

وذكر أنه "للدخول في نظام التتبع على مرضى السرطان والامراض المزمنة الحصول أولا على الهوية الصحية الموحدة سواء من المركز العلاجي أو من وزارة الصحة العامة والمراكز الخاصة بالوزارة".

وكشف أبيض أن "حليب الاطفال "1 و 2" سيكون متوفرا في الصيدليات خلال الاسبوعين المقبلين".

وأعلن أنه "تم ضخ كميات من حليب الاطفال "1و 2" بمبلغ يساوي 370 الف دولار كما تم إدخال كمية كبيرة من حليب الاطفال عبر مرفأ بيروت وهذه الكميات يجب ان تبدأ بالظهور في الاسواق خلال الاسبوع الحالي والمقبل".

وقال: "على المواطنين مراجعة وزارة الصحة في حال وجود اختلاف في أسعار الادوية الموجودة على تطبيق "MEDLEB"الموجودة في الصيدليات".