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البستاتي زار وزير الثقافة وتم الاتفاق على مواصلة العمل لحفظ إرث المعلم بطرس البستاني

17
JANUARY
2023
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قام النائب د فريد البستاني بزيارة معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى تناقشنا خلالها بعدة مواضيع ومنها التحضير المشترك لاقامة ندوة خاصة بالمعلّم بطرس البستاني صاحب كتاب "المحيط" ومقولة "الدين لله والوطن للجميع"، والذي أقامت مؤسسة فريد البستاني سابقاً حفلاً كبيراً بمناسبة الذكرى المئوية الثانية، وسيكون الاحتفال في شهر أيار ٢٠٢٣ وسيجمع عدداً من الجامعيين والشعراء وأهل العلم والأدب في وزارة الثقافة.

كذلك طلب من الوزير مرتضى إستملاك المدرسة الوطنية في زقاق البلاط التي أسسها المعلّم البستاني وتابعت فيها زوجته رحيل، لتحويلها الى معلم ثقافي، إضافةً الى دعم الفيلم الوثائقي الذي أنتجته مؤسسة فريد البستاني بعنوان "كنوز الشوف" الذي يخدم السياحة والثقافة.

بدوره أثنى مرتضى على أهمية المعلّم البستاني مرحباً بفكرة تقديم الثقافة بصيغة جديدة للجيل الجديد، ووعد باستصدار طابع مالي باسم بطرس البستاني  كذلك تسمية مدرسة في الشوف باسمه، وبمتابعة ملف مدرسة زقاق البلاط، مؤكداً ان التعاون الثقافي سيستمر مع  مؤسسة فريد البستاني لترويج وترسيخ السياحة الثقافية التي لها مردود مهم على أكثر من صعيد.
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