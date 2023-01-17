نداء الوطن: القوات اللبنانية ليست مع إنعقاد الجلسة الحكومية

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

بعد ورود تقارير إعلامية عمدت إلى تأويل كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن عدم ممانعته انعقاد حكومة تصريف الأعمال في حال الضرورة، باعتباره تصريحاً يؤمّن "الغطاء المسيحي" لانعقاد جلسة الغد، أوضحت مصادر "القوات" لـ"نداء الوطن" أنه "لو إقتصر جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء على البندين الأولين لا غير، والمتعلقين بملف الكهرباء، لكانت أيدّت "القوات" إنعقادها نظراً للضرر المتفاقم اللاحق بميزانية الدولة من جهة، وللغرامات المتراكمة جرّاء عدم إفراغ البواخر حتى تاريخه، ولإمكانية إنقطاع الكهرباء جرّاء فقدان الفيول، ونظراً لحاجة الناس إلى التيار الكهربائي، وسعياً للتوفير على جيوبهم. لكن أمّا وقد شمل جدول الأعمال خمسة بنود إضافية، لا تتّسم بالضرورة والعجلة الطارئة، فإن حزب "القوات اللبنانية" ليس مع إنعقاد هذه الجلسة الحكومية تحديداً، للأسباب المبيّنة أعلاه".