أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023

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اللواء: أسرار

همس

يعتقد دبلوماسي لبناني أن المناخات الدولية لا تُوحي بأي تقدّم باتجاه إيجاد تسوية ما للوضع المتأزم في لبنان.



غمز

نُقل عن مسؤول تربوي رفيع خشيته من ضياع العام الدراسي بين وعود البنك الدولي وعجز الخزينة اللبنانية.



لغز

لاحظ موظفون أن هناك لدى المصارف «ابن ست وابن جارية» في ما خص قبض الرواتب على منصة صيرفة بين 31200 و38000 ليرة لكل دولار.



نداء الوطن: خفايا

ساهمت نائبة "تغييرية" بفتح قنوات تواصل بين أهالي شهداء مرفأ بيروت وأحد السفراء الغربيين وحمّلوها رسالة اعتراض على التدخلات للضغط نحو تعيين قاضٍ رديف.

لم تستبعد مصادر مالية معنية بشأن الاتصالات عودة أزمة انقطاع بطاقات تشريج الخطوط المسبقة الدفع من شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش".

حاول تكتل وازن إثارة موضوع تعيين موظف مهم مع مرجعية روحية فأتى جواب المرجعية: انتخبوا رئيساً الآن ولا تقاطعوا الجلسات، وفي الصيف لكل حادث حديث.