وثائق بايدن السرية.. البيت الأبيض يرد على طلب "سجل الزوار"

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قال البيت الأبيض، الاثنين، إنه لا يوجد سجل يوثق الزوار الذين يدخلون إلى منزل الرئيس الأميركي جو بايدن الخاص في ولاية ديلاوير.

وجاء حديث البيت الأبيض ردا على طلب النائب الجمهوري، جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب سجل زوار منزل بايدن، حيث عُثر على وثائق سرية هناك.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان إنه تماشيا مع ما تعارف عليه الرؤساء السابقون لعقود، فإن أماكن الإقامة الخاصة بالرئيس بايدن تعد شخصية.

وتابع: "لكن مع توليه المنصب، أعاد الرئيس بايدن مبدأ وتقليد الاحتفاظ بسجل زوار البيت الأبيض، ونشرها بانتظام، بعدما أنهت الإدارة السابقة العمل بها"

وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأميركية (حرس الرئاسة)، إن الجهاز لا يحتفظ بسجلات الزوار لأماكن الإقامة الخاصة بالرؤساء، مع أن الجهاز يخضع هؤلاء الزوار للفحوص الأمنية، وفقا لشبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية.

وأضاف المتحدث أن الجهاز يطلع فقط على سجلات الزوار الذين يدخلون المباني الرسمية مثل البيت الأبيض ومكانة إقامة نائب الرئيس، مشيرا إلى أن هذه السجلات موجودة لدى الأرشيف الوطني.

وكان كومر قد وجه رسالة إلى كبير الموظفين في البيت الأبيض، رون كلاين، يطالب فيها بسجل الزوار إلى منزل بايدن من وقت تنصيبه إلى الآن، مع مهلة تنتهي بحلول 30 يناير الجاري.