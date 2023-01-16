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ليس في الأفق ما يؤشر إلى حلحلة على خط الانتخابات الرئاسية، وكلُّ ما يدلي به معظم المحللين الذين يحتلون الشاشات ومواقع التواصل لا يمتُّ إلى الحقيقة بصلة، تماماً كما اعلن وليد جنبلاط قبل ايام. أما جلسة الخميس المقبل، المؤجلة من الخميس الماضي بعد وفاة الرئيس حسين الحسيني، فلزوم ما لا يلزم، باستثناء تسلية اللبنانيين بالمشهدية المعتادة، وسجالاتها المحتملة بين النواب، أو بينهم وبين رئيس المجلس.

لكن، إذا كانت المؤشرات غائبة في أفق الرئاسة، فأفق العمل الحكومي شبه مسدود. فصحيح ان الرئيس نجيب ميقاتي ماضٍ في دعوته الى عقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال الاربعاء المقبل، ضارباً عرض الحائط ارادة مكوِّن لبناني ميثاقي، غير أنَّه هو بنفسه يعرف أن الوضع غيرُ طبيعي، تماماً كسائر الممارسات المنافية للدستور، التي يواظب عليها، والتي لن تتوقف الا بصحوة ضمير وطنية غير منتظرة منه من جهة، أو بموقف حازم من الشركاء في الوطن من جهة أخرى.

غير ان الاهم من التطورات السياسية، رئاسياً وحكومياً، يبقى بدء الوفد القضائي الاوروبي تحقيقاته جدياً اليوم. واذا كانت السرية العنوان الابرز، الا ان مجرد اجرائها يمكن اعتباره جرس انذار لمعظم الطبقة السياسية اللبنانية، بأن استمرارها على المنوال الذي دمَّر لبنان، بات يلامس المستحيل.

تبقى اشارة اخيرة، الى اجتياز قانون الكابيتال كونترول اليوم امتحان اللجان المشتركة، وعبوره نحو الهيئة العامة، وهو ما سنتوقف مع تفاصيله الكاملة في سياق النشرة