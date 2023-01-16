living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليس في الأفق ما يؤشر إلى حلحلة على خط الانتخابات الرئاسية

16
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ليس في الأفق ما يؤشر إلى حلحلة على خط الانتخابات الرئاسية، وكلُّ ما يدلي به معظم المحللين الذين يحتلون الشاشات ومواقع التواصل لا يمتُّ إلى الحقيقة بصلة، تماماً كما اعلن وليد جنبلاط قبل ايام. أما جلسة الخميس المقبل، المؤجلة من الخميس الماضي بعد وفاة الرئيس حسين الحسيني، فلزوم ما لا يلزم، باستثناء تسلية اللبنانيين بالمشهدية المعتادة، وسجالاتها المحتملة بين النواب، أو بينهم وبين رئيس المجلس.
لكن، إذا كانت المؤشرات غائبة في أفق الرئاسة، فأفق العمل الحكومي شبه مسدود. فصحيح ان الرئيس نجيب ميقاتي ماضٍ في دعوته الى عقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال الاربعاء المقبل، ضارباً عرض الحائط ارادة مكوِّن لبناني ميثاقي، غير أنَّه هو بنفسه يعرف أن الوضع غيرُ طبيعي، تماماً كسائر الممارسات المنافية للدستور، التي يواظب عليها، والتي لن تتوقف الا بصحوة ضمير وطنية غير منتظرة منه من جهة، أو بموقف حازم من الشركاء في الوطن من جهة أخرى.
غير ان الاهم من التطورات السياسية، رئاسياً وحكومياً، يبقى بدء الوفد القضائي الاوروبي تحقيقاته جدياً اليوم. واذا كانت السرية العنوان الابرز، الا ان مجرد اجرائها يمكن اعتباره جرس انذار لمعظم الطبقة السياسية اللبنانية، بأن استمرارها على المنوال الذي دمَّر لبنان، بات يلامس المستحيل.
تبقى اشارة اخيرة، الى اجتياز قانون الكابيتال كونترول اليوم امتحان اللجان المشتركة، وعبوره نحو الهيئة العامة، وهو ما سنتوقف مع تفاصيله الكاملة في سياق النشرة

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout