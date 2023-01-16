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اعلنت وزارة الاقتصاد في بيان، ان "مديرية حماية المستهلك تابعت جولاتها الرقابية على الاسواق في مختلف المناطق، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، وضبطت كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في احد المتاجر فجرى حجزها وتنظيم محضر ضبط بحق صاحبه.



كما وتم تنظيم محاضر ضبط بحق اصحاب متاجر أخرى وذلك لعدم الالتزام بنسب الارباح التجارية المسموح بها قانوناً.



وتابعت المديرية جولاتها على المولدات الكهربائية الخاصة حيث تم تنظيم محاضر ضبط بحق عدد من اصحابها لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.



ومن ناحية اخرى، وبعد الكشف على عدد من مواقف السيارات تم تنظيم محاضر ضبط بحق اصحابها لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية لخدمة ركن السيارات".



واكدت الوزارة انه "رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص".