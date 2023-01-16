نقيب مستوردي السيارات: إننا على موعد مع تظاهرة كبيرة غدا ويوم غضب عند مدخل مرفأ بيروت

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طالب نقيب مستوردي السيارات ايلي قزي، بـ"تعديل قانون الجمارك، وقال نحن مظلومون لأن كل دول العالم تدفع 5% أما نحن فندفع 50% من قيمة السيارة". وأكد للدولة اللبنانية أنه "إذا لم يتم تعديل هذا الأمر فإنهم لن يروا منا ليرة واحدة، والدولة هي التي ستخسر والقطاع كله سيقفل وهذا يؤثر على الاقتصاد اللبناني لأننا سنأخذ أموالنا ونفتش عن بلد يعطينا ما لم تعطه لنا دولتنا". واوضح أن "الاستيراد يتركز أكثر حاليا على السيارات الصغيرة، وقال لدينا حاليا نحو 5 الاف الى 6 الاف سيارة حاليا متوقفة في المرفأ، وهناك مشاكل مع الحكومة ووزارة المالية".



ولفت في حديث مع قناة "الحرة"، الى "اننا منذ شهرين لم نبع سيارة واحدة في المعارض، ونحن نعاني من تضخم بالسوق وتكدس للسيارات في المعارض بسبب توقف أعمال النافعة، وهناك عوامل كثيرة لعبت ضدنا، لذلك فإننا على موعد غدا مع تظاهرة كبيرة عند مدخل مرفأ بيروت وسيكون يوم غضب بعدما باتت وزارة المالية تشترط علينا إمضاء تعهدات لإخراج السيارات من المرفأ وهذا لن نقبل به أبدا".