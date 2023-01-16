مصادر حزب الله للـtayyar.org: نحن محرجون، ومصادر التيار: لا نتفهم مشاركتكم بالجلسة!

A + A -

رغم التشنجات الكبيرة والتداعيات السلبية التي حصلت جراء انعقاد مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لجلسة أخرى صباح الاربعاء في السراي على جدول أعمالها سبعة بنود من ضمنها بندان متعلقان بالكهرباء، وذلك أيضاً بالتزامن مع الحل الشامل الذي تقدّم به وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض.

ومن هنا، وبعد ردّ ورد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء على فياض والذي حرص المكتب الاعلامي لميقاتي على توزيعه، من الواضح أن التباينات لا تزال هي هي فلا ميقاتي سيسير بالمرسوم الجوال ولا فياض او كهرباء لبنان ستحضر.

وفي الاطار تتجه الأنظار الى مشاركة حزب الله في الجلسة مع اعتماد مبدأ الانسحاب منها بعد انقضاء بندي الكهرباء كما سيفعل وزيرا حركة أمل، لكن هل يرضى التيار الوطني الحر بهذا الحل؟

مصادر حزب الله لفتت عبر الـtayyar.org الى أننا حريصون على عدم كسر الجرة مع التيار وندعو الى تفهم موقفنا المحرَج بين تحميلنا مسؤولية العتمة وعلاقتنا مع التيار.

على ضفة التيار الوطني الحر أكدت المصادر للـtayyar.org أن حزب الله يحاول أن يكسرها ويجبرها في آن لكننا نعتبر أنه كان بإمكان الحزب إقناع ميقاتي الذي يعمل بصورة الغائية بالسير بالمراسيم الجوالة ولا أحد يمكنه أن يقتنع بان موقفه معيشي لا سياسي.