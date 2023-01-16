living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصادر حزب الله للـtayyar.org: نحن محرجون، ومصادر التيار: لا نتفهم مشاركتكم بالجلسة!

16
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رغم التشنجات الكبيرة والتداعيات السلبية التي حصلت جراء انعقاد مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لجلسة أخرى صباح الاربعاء في السراي على جدول أعمالها سبعة بنود من ضمنها بندان متعلقان بالكهرباء، وذلك أيضاً بالتزامن مع الحل الشامل الذي تقدّم به وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض.

ومن هنا، وبعد ردّ ورد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء على فياض والذي حرص المكتب الاعلامي لميقاتي على توزيعه، من الواضح أن التباينات لا تزال هي هي فلا ميقاتي سيسير بالمرسوم الجوال ولا فياض او كهرباء لبنان ستحضر.

وفي الاطار تتجه الأنظار الى مشاركة حزب الله في الجلسة مع اعتماد مبدأ الانسحاب منها بعد انقضاء بندي الكهرباء كما سيفعل وزيرا حركة أمل، لكن هل يرضى التيار الوطني الحر بهذا الحل؟

مصادر حزب الله لفتت عبر الـtayyar.org الى أننا حريصون على عدم كسر الجرة مع التيار وندعو الى تفهم موقفنا المحرَج بين تحميلنا مسؤولية العتمة وعلاقتنا مع التيار.

على ضفة التيار الوطني الحر أكدت المصادر للـtayyar.org أن حزب الله يحاول أن يكسرها ويجبرها في آن لكننا نعتبر أنه كان بإمكان الحزب إقناع ميقاتي الذي يعمل بصورة الغائية بالسير بالمراسيم الجوالة ولا أحد يمكنه أن يقتنع بان موقفه معيشي لا سياسي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout