مياه لبنان الجنوبي" رفعت قيمة رسم الإشتراك السنوي.. إليكم التفاصيل

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أعلنت مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي"، أنه "سعيا منها الى تأمين استمرارية التغذية المياه الى المشتركين بكافة الوسائل الممكنة، ونظرا للانقطاع المستمر لخط الخدمات الكهربائي واستفحال أزمة الكهرباء، وارتفاع سعر المازوت بالعملة الأجنبية وأكلاف الصيانة وقطع الغيار والتشغيل، ستضطر إلى رفع قيمة رسم الاشتراك السنوي الى 3,600,000 ل.ل يمكن تقسيطه على 4 دفعات (دفعة كل 3اشهر) وذلك عبر تقديم طلب تقسيط في كافة الدوائر التابعة للمؤسسة. كما سيصبح رسم تأسيس الاشتراك الجديد 4,715,000 ل.ل على أن يتضمن رسم الاشتراك السنوي عن عام 2023".

ولفتت في بيان الى ان "هذه الرسوم لن تكون كافية لتغطية النفقات الكبيرة المستجدة نتيجة الانخفاض المستمر لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار".

وأكدت ان "تأمين المحروقات والزيوت وقطع الغيار والصيانة ومستلزمات التشغيل كلها تتم فوترتها على المؤسسة بالدولار الأميركي مما يرتب اعباءا مالية كبيرة وإضافية تعمل المؤسسة على تغطيتها من خلال هبات ومشاريع مشتركة مع الجهات المانحة والشركاء المحليين والدوليين".