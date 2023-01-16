وزير التربية يجري سلسلة لقاءات: أطلعنا ميقاتي على الإجتماعات مع البنك الدولي وسفراء الدول المانحة لإنقاذ العام الدراسي

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كشف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أنه اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق العمل في الوزارة، وتم وضع الرئيس في أجواء الإجتماعات التي عقدها الوزير مع البنك الدولي وعدد من سفراء الدول المانحة، بغية إنقاذ العام الدراسي.

وخلص الإجتماع مع ميقاتي إلى تقرير عقد اجتماع في السراي برئاسة الرئيس ميقاتي مع ممثلي المنظمات الدولية وبعض سفراء الدول المانحة لمتابعة المساعي الهادفة إلى تأمين مستلزمات السنة الدراسية.

وأشار الحلبي إلى أنه استوضح الرئيس ميقاتي حول الخبر المتعلق بتخصيص 25 مليون دولار للتربية، التي قيل أن البنك الدولي وفرها للتربية، فتبين أن ما تم في اجتماع الرئيس مع البنك الدولي هو تحديد الحاجات لهذا العام الدراسي والبالغة 25 مليون دولار.



من جهة ثانية، اجتمع الحلبي مع رئيس "كاريتاس لبنان" الأب ميشال عبود مترئسا وفدا ضم نائب الرئيس الدكتور نيكولا حجار وفريق عمل "كاريتاس"، في حضور المدير العام للتربية ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وذلك لمواكبة تخصيص يوم طبي للتربية بوجود مجموعة من الأطباء المتخصصين الذين عاينوا الموظفين والعاملين في التربية مجانا مع تقديم الفحوص الطبية لهم وتوفير العلاجات.

وشدد عبود على أهمية أن تأتي كاريتاس إلى الوزارات ومؤسسات الدولة على رأس فريق من خيرة الأطباء، لافتا إلى ان الفريق توقف باهتمام أمام الحاجة الكبيرة لدى الموظفين والعاملين للعناية الطبية.

وقال: "وزارة التربية تعنينا ولدينا مراكز للعناية بالتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية، وكاريتاس تعمل باستمرار لكي تكون إلى جانبهم، واننا نعمل على المستويات كافة وبصورة غير ظاهرة أحيانا حفاظا على كرامات أصحاب الحاجة ، لأن من كان يقدم إلينا الدعم أصبح يحتاج هو نفسه إلى الدعم".

وكشف عبود أن كاريتاس قدمت الدعم والمساعدات الطبية لنحو 3500 حالة سنويا ، وأنها تعمل مع مؤسسات القطاع العام لا سيما وان موظفيها تحولوا إلى فقراء جدد، وقال: "اليوم هو يوم صحي، وبالتالي فإن المتابعة مستمرة ، ونشكر فريق العمل في الوزارة على تعاونه المستمر".

ورأى الحلبي من جهته أن كاريتاس لبنان منظمة إنسانية مرموقة وفاعلة ، ونتابع نشاطها ونهنىء رئيسها والقائمين عليها على هذا المجهود المثمر.

أضاف: "كلما ازدادت الظروف صعوبة ازدادت الحاجة إلى الوقوف إلى جانب الناس ، ومن أخطر تداعيات الأزمة سحق الطبقة الوسطى التي انحدرت لتصبح طبقة معدمة نتيجة للظروف الراهنة".

وأردف: "الإدارة العامة متجهة إلى التوقف عن العمل يوم الأربعاء المقبل، فهناك سباق بين ما تقدمه الدولة مع مؤشرات التضخم ، وكأن الوضع الاقتصادي عاد ليتلاءم مع الدولار ، فيما فقدت الليرة اللبنانية من قيمتها".

واعتبر وزير التربية أن انسداد أفق الحلول هو الأخطر، فكل بلدان العالم تمر بأزمات ويبقى هناك حل ، ولكنه عندنا يزداد استعصاء ، لأن لا حل في الأفق.



أيضا، اجتمع وزير التربية مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، وتناول البحث جهود الوزارة لإنقاذ السنة الدراسية وتأمين مقومات استمرار التعليم في ظل الصعوبات الكبيرة التي يعانيها القطاع التربوي بجناحيه الرسمي والخاص.

وأطلع وزير التربية ريزا على أجواء الحاجات الماسة لتمويل إنتاجية المعلمين وحاجات المدارس، مشيرا إلى أن"الإضراب وقفل المدارس وضع نحو ستمائة ألف متعلم في الشارع، لافتا إلى حجم الفاقد التعليمي.



وعرض لجوانب من الخطة الخمسية للوزارة والتي بدأ لبنان تطبيقها، وتتضمن برامج للحد من التسرب وتعليم الجميع وتعويض الفاقد التعلمي ، واعتماد الشفافية في الإنفاق والحوكمة ، إضافة إلى ورشة تطوير المناهج التربوية واعتماد التكنولوجيا في التعليم والتعلم.

وأكد ريزا أن الجهود المبذولة من جانب الوزير والوزارة مع منظمات الأمم المتحدة ومع المعنيين في الدولة لتأمين مستلزمات متابعة التعليم هي جهود مثمرة، مبديا الإستعداد للتواصل مع منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة من اجل العمل على توفير مستلزمات التعليم واستمراريته.