روابط التعليم الرسمي: لنكن يدًا واحدة في الاعتصام الرمزي المقرر إقامته يوم الأربعاء

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دعت روابط التعليم الرسمي( ثانوي ، أساسي ومهني ) الزملاء الى المشاركة في الاعتصام تزامناً مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الساعة العاشرة قبل الظهر وقالت في بيان :

ندعو الزملاء الأساتذة والمعلمين في كافة قطاعات التعليم الى المشاركة في الاعتصام بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء حيث سيتم مناقشة بنود أساسية استثنت الأزمة التربوية التي تعيشها الثانويات والمعاهد الفنية والمدارس الرسمية.

وأضاف البيان هل يعقل أن هناك أزمة أساسية اكبر من أزمة التعليم الذي يطال أكثر من ثلث الشعب اللبناني؟

إن مطالب الأساتذة والمعلمين (ملاك ومتعاقدين) باتت معروفة لدى القاصي والداني ومنها:

– تصحيح الرواتب وكي لا يقال بعدم انتظام المؤسسات تحسين الرواتب من خلال اعطاء الحوافز التي تساعد على الاستمرار ، وإقرار سعر صيرفة مخصص للقطاع العام يكون أساسه سعر الدولار الجمركي ١٥.٠٠٠ ل.ل ، والعمل على اصدار سلسلة رواتب جديدة في موازنة ٢٠٢٣.

– إقرار رفع قيمة بدل النقل بما يوازي ستة ليترات من البنزين كي لا نستمر بملاحقة تقلبات سعر البنزين.

– إقرار بدل النقل للمتعاقدين ودفع مستحقات الفصل الأول قبل نهاية الشهر ، والالتزام بدفع المستحقات شهرياً.

– مطالبة الدول المانحة الايفاء بما وعدت به لمعالي وزير التربية منذ بداية العام الدراسي الحالي.

– معالجة فروقات فاتورة الاستشفاء بين تقديمات التعاونية ودولار المستشفيات وقد تحل المشكلة بالتأمين من خلال شركات التأمين.