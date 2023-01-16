تفاصيل كتابي "الطاقة والمياه" إلى رئاسة الحكومة

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نشرت رئاسة الحكومة نسخة عن كتابي وزارة الطاقة والمياه رقم 9265 و9266 و تاريخ 13/1/2023 الواردين إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 16/1/2023 بعد توزيع جدول الأعمال وتحديداً عند الساعة 11.50 قبل ظهر اليوم، والمتعلقين بتمويل خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء وموضوع اتفاق بيع زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية.



وأرفقت رئاسة الحكومة بالكتابين ردّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.



وأرسلت الأمانة العامة كتابي الوزير والرّدين عليهما إلى الوزراء إلحاقًا بجدول أعمال الجلسة.

