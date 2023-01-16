إضراب تحذيري للموظفين.. وزارة الاتصالات خارج الخدمة غداً!

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أعلن موظفو وزارة الاتصالات، في بيان اليوم، الإضراب تحذيري يوم غد الثلاثاء مطالبين برواتبهم "المحتجزة لدى وزارة المال".

وجاء في البيان: "عطفاً على الكتاب المفتوح الذي وجهناه إلى وزير المال بتاريخ 13/1/2023 بموضوع رواتب موظفي وزارة الاتصالات،

وبما اننا، لغاية تاريخه لم نلمس أي تقدم، ولم يتم حتى التواصل معنا أو إبلاغنا عن أي إجراء تقوم به وزارة المال في موضوع إيجاد حل لرواتبنا،

يعلن موظفو وزارة الاتصالات عن القيام بإضراب تحذيري يوم غد الثلاثاء الواقع بتاريخ 17/1/2023 بحيث تقفل صناديق القبض على الأراضي اللبنانية كلها،

يحضر الموظفون في المراكز من دون القيام بأي عمل فني أو إداري: إصلاح خطوط هاتف أو انترنت أو تركيبها، أو استقبال أي مشترك أو شركة، ولا يتم معالجة أي ملف أو تسجيل أي إحالة في السجلات، أو غيرها من الأعمال.

وإن إضرابنا هذا ليس إلا خطوة تحذيرية لكل القيمين على رواتبنا المستحقة،

إن هدف إضرابنا هذا لا يهدف لا لزيادة على الراتب، ولا الحصول على جزء منه دولار أو لولار،

نطالب برواتبنا المحتجزة لدى وزارة المال التي لم تقم بأي خطوة لتحريك رواتبنا وتحويلها إلى حساباتنا في المصارف،

موظفو الإدارات العامة تقاضوا رواتبها من المصارف على سعر صيرفة 31،000، أما موظفو وزارة الاتصالات فلم يتقاضوا رواتبهم بعد،

وإذا لم نلمس أي تقدم بهذا الاتجاه، سيكون لنا خطوات تصعيدية أخرى".