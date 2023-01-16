بشرى سارة من حمية الى ابي رميا

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حمل النائب سيمون ابي رميا الهموم الانمائية الجبيلية الى وزير الأشغال العامة علي حمية في لقائه به في الوزارة. وطمأن حمية ابي رميا الى انه تمت صيانة معدات وآليات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الأشغال من ضمنها مراكز جرف الثلوج في جرود جبيل، كما تم تأمين كميات المازوت الضرورية لمواكبة فصل الشتاء. وتناول البحث أيضا تأهيل الطرقات في قضاء جبيل الأمر المتعذر حاليا لعدم توفر الأموال المطلوبة. وسأل ابي رميا الوزير عما تردد من هبة الباصات القطرية الى لبنان وعن إمكانية المساعدة من موقعه النيابي في هذا الاطار.