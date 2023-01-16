عصابةٌ تروّع السكان في عرمون!

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صــدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بلاغ جاء فيه: "كَثُرَت في الآونة الأخيرة الاعتداءات على المواطنيين من قبل عصابة مسلّحة في منطقة عرمون يقوم أفرادها بترويع السّكّان والاعتداء عليهم وإطلاق النّار باتّجاههم".



ولفت إلى أنّه، "على إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات اجراءاتها الميدانية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من كشف كامل هويّة أفراد العصابة، وهم كلٌّ من: ج. ح. (من مواليد عام 1994، لبناني)، ع. ت. (من مواليد عام 1994، فلسطيني)، هـ. ت. (من مواليد عام 2000، فلسطيني)و أ. ج. (من مواليد عام 1991، لبناني)، وهم من أصحاب السّوابق بجرائم: سلب وسرقة وإطلاق نار ومحاولة قتل وضرب وايذاء. أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم".



وأشار إلى أنّه، "بتاريخ 10-1-2023، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمّ تحديد مكانهم في عرمون، حيث تم نصب كمينٍ محكمٍ، نتج عنه توقيف الثلاثة الأُوَل بعد تبادلٍ لإطلاق النّار فيما أقدم الرابع على إثرها على تسليم نفسه، وتم ضبط مسدّسين حربييّن".

وبالتحقيق معهم، "اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة الاعتداء على المواطنيين وترويعهم وإطلاق النّار باتجاههم، وآخر اعتداءاتهم كانت بتاريخ 8-1-2023. كما اعترفوا بتعاطي المخدّرات.كذلك، اعترف الموقوف الثّالث بأنّه شارك، بتواريخٍ سابقة، ضمن عصابة مختصّة في سرقة السّيّارات".



ووفق البلاغ، "أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على اشارة القضاء المختص".