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المرصد الاوروبي: قدوم الوفد الأوروبي إلى لبنان جاء نتيجة تأكد الخارج أن عرقلة التحقيقات بقضية رياض سلامة داخلية

16
JANUARY
2023
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أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان إلى أن التحقيقات الأوروبية في ملف اختلاس وتبييض الأموال المتهم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركاء له تنطلق بالتعاون مع القضاء اللبناني في قصر العدل في لبنان.
 
وإذ أشار  إلى أن القاضية الفرنسية Aude Buresi التي تتولى التحقيقات بالملف في فرنسا تنضم إلى الوفد الأوروبي، دعا المرصد القضاء اللبناني إلى التعاون مع القضاء الأوروبي وصولا إلى تحقيق العدالة في "جريمة" سرقة أموال اللبنانيين.
 
واضاف: تزامنا مع التحقيقات تظهر ممارسات "مريبة" يقوم  بها مجلس القضاء الأعلى عبر لجوئه إلى التضييق على قضاة لبنانيين بقصد تطويعهم أو التخلص منهم  وهم فعليا يقومون بعملهم وفي ملف سلامة بالذات، فما غاية هذه الخطوة ؟
 
ودعا المرصد القضاة "الشرفاء" إلى عدم الخضوع لهذا الترهيب، ومؤكدا أن قدوم الأوروبيين للتحقيق جاء بعد تأكد الخارج أن العرقلة في ملف سلامة داخلية.
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