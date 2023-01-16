سلطنة عمان تجدد وقوفها إلى جانب سورية

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الوطن السورية: جددت سلطنة عمان موقفها بالوقوف إلى جانب سورية، ولفتت إلى أن إعلامها كان ولا يزال حريصاً على أن يكون موضوعياً وشفافاً في تناوله لكل القضايا التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، ونبذ الإرهاب بجميع أشكاله.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها مدير عام الوكالة العربية السورية «سانا» إياد ونوس مع مدير عام وكالة الأنباء العمانية إبراهيم العزري، تم خلالها بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين الوكالتين، بما يطور المحتوى الإعلامي الذي تقدمانه للجمهور، وذلك خلال اجتماع نسقته السفارة السورية لدى سلطنة عمان عبر خدمة جوجل ميت.

وخلال اللقاء جدد العزري، وفق «سانا»، وقوف سلطنة عمان إلى جانب سورية، وأكد الاستعداد لتطوير التعاون والتنسيق مع وكالة «سانا» لتحقيق أكبر استفادة ممكنة بين الوكالتين وكوادرهما، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الإعلام العماني كان ولا يزال حريصاً على أن يكون موضوعياً وشفافاً في تناوله لكل القضايا التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، ونبذ الإرهاب بجميع أشكاله.

وفي بداية اللقاء شدد سفير سورية لدى السلطنة إدريس ميا، على أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين وكالتي البلدين، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

بدوره أكد ونوس أهمية تبادل الخبرات والخدمات الإخبارية والتفكير بإنتاجات إعلامية مشتركة بين الوكالتين، بما يعكس الغنى الكبير الموجود في البلدين الشقيقين، منوهاً بالدور البناء وموضوعية الإعلام العماني عامة ووكالة الأنباء العمانية، وخاصة في نقل أحداث الحرب الإرهابية التي استهدفت سورية.